Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ТАСС: родные военных 71-й бригады ВСУ в панике от числа потерь

Они продолжают публиковать тревожные сообщения о происходящем, рассказали российские силовики.

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Родственники украинских военнослужащих из 71-й отдельной аэромобильной бригады бьют тревогу из-за количества потерь, которое понесло подразделение. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Родные солдат 71-й отдельной аэромобильной бригады продолжают публиковать панические сообщения о происходящем в бригаде. Вдовы и жены пропавших без вести прямо заявляют, что это украинское подразделение превзошло 225-й отдельный штурмовой полк [по потерям]», — сказал собеседник агентства.

По его информации, женщины жалуются, что в 71-й бригаде «нет пленных, раненых или больных, все либо двухсотые, либо пропавшие без вести». Вдовы военных называют командование подразделения «мясниками», добавили силовики.