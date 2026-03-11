ТАСС: родные военных 71-й бригады ВСУ в панике от числа потерь

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Родственники украинских военнослужащих из 71-й отдельной аэромобильной бригады бьют тревогу из-за количества потерь, которое понесло подразделение. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«Родные солдат 71-й отдельной аэромобильной бригады продолжают публиковать панические сообщения о происходящем в бригаде. Вдовы и жены пропавших без вести прямо заявляют, что это украинское подразделение превзошло 225-й отдельный штурмовой полк [по потерям]», — сказал собеседник агентства.
По его информации, женщины жалуются, что в 71-й бригаде «нет пленных, раненых или больных, все либо двухсотые, либо пропавшие без вести». Вдовы военных называют командование подразделения «мясниками», добавили силовики.