Банк Англии обновит дизайн банкнот, заменив Черчилля и Остин на животных

Как сообщает банк, этим летом будет проведен еще один опрос — на предмет того, каких именно представителей дикой природы британцы хотели бы видеть. Отмечается, что, кроме животных, в дизайне могут также присутствовать изображения растений и природных пейзажей, однако помещать на банкноты домашних животных банк не будет. В публикации также подчеркивается, что на банкнотах и дальше будет фигурировать британский монарх. Ожидается, что новая серия будет выпущена через несколько лет.