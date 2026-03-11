Банк Англии обновит дизайн банкнот, заменив Черчилля и Остин на животных

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Банк Англии спустя более 50 лет принял решение обновить дизайн банкнот, заменив изображенных на них исторических личностей, в числе которых экс-премьер Великобритании Уинстон Черчилль и писательница Джейн Остин, на представителей дикой природы страны, сообщает банк.
«На следующей серии банкнот будут представлены изображения дикой природы Британии… В течение более 50 лет Банк гордо демонстрировал на банкнотах множество вдохновляющих исторических фигур, внесших вклад в развитие национального мышления, новаторства, лидерства и ценностей. Переход к образам дикой природы… дает возможность воздать должное еще одному важному аспекту Британии», — говорится в пресс-релизе британского центробанка.
Согласно публикации, в августе 2025 года Банк Англии провел опрос общественного мнения на предмет того, что британцы хотели бы видеть на новых банкнотах. Как показали результаты, 60% выбрали тему природы, второе место заняла тема «Архитектура и достопримечательности», а исторические личности оказались лишь на третьей позиции. Согласно пресс-релизу, в нынешней серии банкнот фигурируют Черчилль, Остин, художник Уильям Тёрнер и математик Алан Тьюринг.
Как сообщает банк, этим летом будет проведен еще один опрос — на предмет того, каких именно представителей дикой природы британцы хотели бы видеть. Отмечается, что, кроме животных, в дизайне могут также присутствовать изображения растений и природных пейзажей, однако помещать на банкноты домашних животных банк не будет. В публикации также подчеркивается, что на банкнотах и дальше будет фигурировать британский монарх. Ожидается, что новая серия будет выпущена через несколько лет.