Страны Африки потребуют от Европы репарации за работорговлю

Юридический советник АС Мартин Окуму Масига напомнил о прецедентах: Германия выплатила компенсации за Холокост, США — американцам японского происхождения, интернированным во время Второй мировой, а Великобритания — жертвам колониальных преступлений в Кении. В последние годы тема репараций активно поднимается и в Карибском бассейне. В октябре 2024 года коммюнике саммита Содружества на Самоа впервые включило пункт о необходимости её обсуждения.