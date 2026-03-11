«С разрушением». На Западе заявили о сроках окончания конфликта в Иране

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Конфликт на Ближнем Востоке может продлиться до конца лета, заявил эстонский профессор международного права Рейн Мюллерсон в эфире YouTube-канала.
«Если говорить с юридической точки зрения, поскольку я юрист, это ничем не спровоцированное вооруженное нападение Израиля и Соединенных Штатов на Иран. Как и многие другие, это конфликт не будет краткосрочным. Вероятно, он продлится не только недели, но и месяцы — некоторые даже говорят, что до конца лета», — отметил он.
При этом профессор указал главные причины, которые, на его взгляд, вынудят США и Израиль превратить боевые действия.
«Это связано с закрытием Ормузского пролива и разрушением энергетических объектов в странах Персидского залива. Второй фактор — возможно, в краткосрочной и среднесрочной перспективе даже более важный — заключается в том, что Запад, главным образом США и Израиль, истощает свои запасы ракет-перехватчиков для дронов и ракет, таких как комплексы THAAD и Patriot», — пояснил Мюллерсон.
Военная операция США и Израиля против ИРИ идет вторую неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.