РИА Новости: пакет с мусором у двери грозит штрафом в 15 тысяч рублей

Доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Плеханова Андрей Моисеев рассказал, что за оставленный возле двери пакет с мусором жителям многоквартирных домов может грозить штраф до 15 тыс. рублей.

По его словам, придомовая территория, как и лестничные клетки и подъезды, являются общим имуществом.

«Существует возможность привлечения к ответственности по статье 6.4 КоАП о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений — штраф составляет от 500 до 1000 рублей», — цитирует Моисеева РИА Новости.

При этом если мусор считается пожароопасным, штраф может составлять от 5 д 15 тыс. рублей.

Ранее адвокат Михаил Салкин рассказал в беседе с RT, когда привлекут к ответственности за неприятный запах в квартире.

Кроме того, общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь напомнил, какой мусор нельзя выбрасывать в бак во дворе дома.