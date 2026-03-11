Ричмонд
На складе в Казани вспыхнул крупный пожар

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Пожарные тушат склад на производстве косметики и парфюмерии на площади 3000 «квадратов» в Казани, сообщила пресс-служба МЧС России.

«В Казани ликвидируют пожар на складе. Загорание произошло в складском здании по адресу: улица Родины, дом 7 корпус 4 (производство косметики и парфюмерии). На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Площадь пожара составляет 3 тысячи квадратных метров. 20 человек вышли самостоятельно до прибытия пожарных подразделений», — говорится в сообщении.