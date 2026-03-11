Жительницу Камчатки подозревают в фиктивной регистрации более 70 человек

«С июля 2024 года по декабрь 2025 года 45-летняя жительница Петропавловска-Камчатского фиктивно зарегистрировала по месту пребывания и по месту жительства на улице Морская в жилом помещении 71 гражданина Российской Федерации и за это получила денежное вознаграждение», — проинформировало ведомство в Telegram.