Жительницу Камчатки подозревают в фиктивной регистрации более 70 человек

П. -КАМЧАТСКИЙ, 11 мар— РИА Новости. Полиция подозревает жительницу Камчатки в незаконной регистрации более 70 граждан в своем жилье на улице Морской, сообщили в УМВД России по Камчатскому краю.
В полиции отметили, что противоправная деятельность длилась почти полтора года.
«С июля 2024 года по декабрь 2025 года 45-летняя жительница Петропавловска-Камчатского фиктивно зарегистрировала по месту пребывания и по месту жительства на улице Морская в жилом помещении 71 гражданина Российской Федерации и за это получила денежное вознаграждение», — проинформировало ведомство в Telegram.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 322.2 УК РФ (фиктивная регистрация гражданина по месту пребывания или жительства). Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.