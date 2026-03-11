«Единая Россия» запускает предварительное голосование в Красноярском крае

Само голосование «Единой России» традиционно пройдет по первой, наиболее открытой модели, когда принять участие в нём могут все зарегистрированные на территории региона избиратели.
В состав оргкомитета вошли политики, участники СВО, эксперты, представители общественных организаций, СМИ. Открыл заседание председатель оргкомитета, секретарь Красноярского регионального отделения, губернатор Красноярского края Михаил Котюков. Он отметил, что «Единая Россия» на протяжении 17 лет определяет своих кандидатов через процедуру предварительного голосования:
«Базовые принципы предварительного голосования “Единой России” остаются неизменными: легитимность, прозрачность и конкурентность. От того, насколько организованно и дисциплинированно пройдёт предварительное голосование, во многом зависит тон и содержание всей избирательной кампании. “Единая Россия” остаётся единственной политической партией в стране, которая проводит отбор кандидатов в депутаты всех уровней путём открытого всенародного голосования. Эта процедура обязательна для всех кандидатов, независимо от статуса, ранга и опыта. Попробовать свои силы в политике, предложить свои идеи по дальнейшему развитию региона и страны может любой желающий. В партийных списках окажутся те кандидаты, которые пользуются поддержкой избирателей, понимают проблемы и защищают их интересы».
Прием заявок на участие в предварительном голосовании стартует уже 11 марта на сайте pg.er.ru, а завершится 30 апреля. Регистрация избирателей — она традиционно пройдет через портал «Госуслуги» — начнется 20 апреля и завершится 29 мая. Голосование пройдет с 25 по 31 мая в электронном формате с подтверждением личности через портал «Госуслуги». Принять участие в выборах кандидатов может любой житель, имеющий прописку на территории Красноярского края.
Члены оргкомитета согласовали порядок и сроки проведения процедуры, определили пакет документов для кандидатов. Попробовать свои силы в политике могут не только члены «Единой России», но и беспартийные. Основные особенности процедуры в 2026 году: сохранение преференций для участников СВО — 25% к полученному результату, возможность обучения и сопровождения на площадке Высшей партийной школы. Помимо этого, все кандидаты должны определиться, будут ли они избираться по одномандатным округам или по списку. А по итогам процедуры каждый кандидат должен обрести партийный статус — либо сторонника, либо члена партии.
Всю информацию о предварительном голосовании можно получить на сайте pg.er.ru или в организационном комитете по адресу: г. Красноярск, ул. Марковского, 35, телефон: 8 (391)265−83−71 в будние дни с 10:00 до 19:00.