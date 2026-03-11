Ричмонд
СБ ООН проголосует по проекту резолюции РФ по Ближнему Востоку 11 марта

Голосование в СБ ООН по проекту резолюции, подготовленному Россией и посвящённому ситуации на Ближнем Востоке, запланировано на вечер среды.

Источник: Аргументы и факты

Голосование в Совете Безопасности ООН по проекту резолюции, подготовленному Россией и посвящённому ситуации на Ближнем Востоке, запланировано на вечер среды. Об этом сообщил представитель пресс-службы постпредства РФ при Организации Объединённых Наций (ООН) Евгений Успенский.

По его словам, обсуждение и голосование должны пройти после 15:00 по нью-йоркскому времени (22:00 мск). Перед рассмотрением документа члены Совбеза также проголосуют по другому проекту резолюции, подготовленному Бахрейном. После этого участники заседания перейдут к обсуждению инициативы Москвы.

В документе Москва выражает серьёзную обеспокоенность ростом напряжённости на Ближнем Востоке и в соседних регионах. В нём также говорится о необходимости прекратить применение силы, вернуться к дипломатическим переговорам и принять меры по защите мирного населения и гражданской инфраструктуры.

Ранее постоянный представитель Ирана при Организации Объединённых Наций Амир Саид Иравани призвал мировое сообщество срочно вмешаться для прекращения военных действий против его страны.

