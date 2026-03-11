Внучка Милошевича назвала операцию в Иране апогеем безумия Запада

«Когда толпа в 2011 году растерзала лидера Ливии Муаммара Каддафи, мой отец (Марко Милошевич — ред.) после этого две недели болел, меня мама отводила от телевизора, мне было шесть-семь лет, но я до сих пор помню те кадры. Британская BBC транслировала их как какой-то фильм, было отвратительно и ужасно его жалко, и тогда я думала, что это — потолок. Но за 20 лет стало только хуже, и это катится в никуда, судя по Ирану, сценарий становится с каждым разом все страшнее и страшнее, что для меня уже неудивительно», — добавила внучка экс-президента Югославии.