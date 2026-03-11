Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ночь под прицелом: в Волгограде ввели режим опасности 10 марта вечером

Волгоградцы стали получать сообщения около 23 часов.

Минувшая ночь для жителей Волгограда выдалась напряженной. Начиная с 23:13 10 марта 2026 года, в областном центре был введен официальный режим экстренной безопасности из-за беспилотных летательных аппаратов.

Сообщение с призывом к бдительности пришло горожанам через мобильное приложение МЧС России. Представители власти и экстренные службы убедительно просят волгоградцев не игнорировать сигналы. Меры предосторожности просты, но жизненно важны: жителям советуют не подходить к окнам и по возможности оставаться внутри помещений.

По данным на 6:00 утра 11 марта, официального распоряжения об отмене режима еще не поступало.

Также известно, что волгоградский аэропорт «Сталинград» временно не принимает и не отправляет воздушные суда.

Ранее сообщалось, что 12 марта 2026 в Волгограде заработают сирены.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше