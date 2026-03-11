Ночь под прицелом: в Волгограде ввели режим опасности 10 марта вечером

Сообщение с призывом к бдительности пришло горожанам через мобильное приложение МЧС России. Представители власти и экстренные службы убедительно просят волгоградцев не игнорировать сигналы. Меры предосторожности просты, но жизненно важны: жителям советуют не подходить к окнам и по возможности оставаться внутри помещений.