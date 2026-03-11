Ночь под прицелом: в Волгограде ввели режим опасности 10 марта вечером

Минувшая ночь для жителей Волгограда выдалась напряженной. Начиная с 23:13 10 марта 2026 года, в областном центре был введен официальный режим экстренной безопасности из-за беспилотных летательных аппаратов.
Сообщение с призывом к бдительности пришло горожанам через мобильное приложение МЧС России. Представители власти и экстренные службы убедительно просят волгоградцев не игнорировать сигналы. Меры предосторожности просты, но жизненно важны: жителям советуют не подходить к окнам и по возможности оставаться внутри помещений.
По данным на 6:00 утра 11 марта, официального распоряжения об отмене режима еще не поступало.
Также известно, что волгоградский аэропорт «Сталинград» временно не принимает и не отправляет воздушные суда.
Ранее сообщалось, что 12 марта 2026 в Волгограде заработают сирены.