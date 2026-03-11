МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Украинские боевики жалуются родственникам на поставки снарядов, предназначенных в странах Запада к утилизации, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«Украинские военнослужащие жалуются родственникам на поставки некачественных снарядов, предназначавшихся в западных странах к утилизации», — сообщил собеседник агентства.
Также он добавил, что от жителей Харьковской области поступают сообщения об участившихся случаях самопроизвольной детонации боеприпасов, хранящихся в жилых домах.