Мэр Сочи призвал жителей не отправлять детей в школы из-за опасности атаки БПЛА

Мэр Сочи Андрей Прошунин призвал местных жителей не отправлять детей в школы и детские сады в связи с сохранением в городе опасности атаки БПЛА.
По его словам, в детских садах и школах готовы принимать детей, в учебных учреждениях есть безопасные места, а руководители, сотрудники и охрана знают, как действовать на случай атаки.
«Однако сейчас лучше не отправлять ребёнка на занятия. Необходимо дождаться отмены угрозы беспилотной опасности», — подчеркнул глава города.
По его словам, данные меры касаются также и студентов.
Угроза атаки БПЛА сохраняется в Сочи уже на протяжении нескольких часов.
Кроме того, военные отражают атаку ВСУ в Севастополе.