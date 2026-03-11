Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэр Сочи призвал жителей не отправлять детей в школы из-за опасности атаки БПЛА

Мэр Сочи Андрей Прошунин призвал местных жителей не отправлять детей в школы и детские сады в связи с сохранением в городе опасности атаки БПЛА.

Мэр Сочи Андрей Прошунин призвал местных жителей не отправлять детей в школы и детские сады в связи с сохранением в городе опасности атаки БПЛА.

По его словам, в детских садах и школах готовы принимать детей, в учебных учреждениях есть безопасные места, а руководители, сотрудники и охрана знают, как действовать на случай атаки.

«Однако сейчас лучше не отправлять ребёнка на занятия. Необходимо дождаться отмены угрозы беспилотной опасности», — подчеркнул глава города.

По его словам, данные меры касаются также и студентов.

Угроза атаки БПЛА сохраняется в Сочи уже на протяжении нескольких часов.

Кроме того, военные отражают атаку ВСУ в Севастополе.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше