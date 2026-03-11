Командир Карта: ВС РФ уничтожили установку ВСУ «Богдана-Б»

БЕЛГОРОД, 11 марта. /ТАСС/. Операторы беспилотных систем (БПС) 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожили буксируемую гаубицу «Богдана-Б» ВСУ, обстреливающую приграничные населенные пункты Белгородской области. В результате атак из строя вышли узлы и агрегаты артиллерийской установки, она не подлежит восстановлению, сообщил ТАСС начальник огневого поражения группировки войск с позывным Карта.
«Подразделениями беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск “Север” уничтожено артиллерийское орудие ВСУ 155-мм “Богдана-Б”, данная установка производила обстрелы приграничных населенных пунктов [Белгородской области]. Огневая точка была обнаружена несмотря на тщательную маскировку. В результате точного попадания ударных FPV-дронов были выведены из строя узлы и агрегаты орудия, вследствие чего оно не подлежит восстановлению», — рассказал он.
Начальник огневого поражения группировки войск отметил, что кроме крупнокалиберной артиллерии расчеты БПС «Севера» уничтожили 82-мм миномет ВСУ, а также более десяти гексакоптеров «Баба-яга». Он добавил, что в поиске огневых позиций ВСУ военнослужащие используют беспилотные системы Zala, «Орлан» и «Скат», а также квадрокоптеры, с помощью которых работают в тылу противника и собирают данные на линии боевого соприкосновения.