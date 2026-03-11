Командир Карта: ВС РФ уничтожили установку ВСУ «Богдана-Б»

Начальник огневого поражения группировки войск отметил, что кроме крупнокалиберной артиллерии расчеты БПС «Севера» уничтожили 82-мм миномет ВСУ, а также более десяти гексакоптеров «Баба-яга». Он добавил, что в поиске огневых позиций ВСУ военнослужащие используют беспилотные системы Zala, «Орлан» и «Скат», а также квадрокоптеры, с помощью которых работают в тылу противника и собирают данные на линии боевого соприкосновения.