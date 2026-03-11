Ростовская область подверглась массированной атаке — отражены более 40 БПЛА

Ростовская область подверглась массированной воздушной атаке со стороны ВСУ. Над Таганрогом и пятью районами области отражены более 40 БПЛА.
По информации губернатора Юрия Слюсаря, пострадавших нет.
«Но не обошлось без последствий на земле — в результате падения обломков БПЛА в посёлке Чертково была повреждена линия электропередач, возгораний не было», — написал он в Telegram-канале.
Отмечается, что аварийные службы восстановили электроснабжение частных домов в течение 1,5 часов.
Ранее мэр Сочи Андрей Прошунин призвал местных жителей не отправлять детей в школы и детские сады в связи с сохранением в городе опасности атаки БПЛА.