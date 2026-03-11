Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ростовская область подверглась массированной атаке — отражены более 40 БПЛА

Ростовская область подверглась массированной воздушной атаке со стороны ВСУ. Над Таганрогом и пятью районами области отражены более 40 БПЛА.

Ростовская область подверглась массированной воздушной атаке со стороны ВСУ. Над Таганрогом и пятью районами области отражены более 40 БПЛА.

По информации губернатора Юрия Слюсаря, пострадавших нет.

«Но не обошлось без последствий на земле — в результате падения обломков БПЛА в посёлке Чертково была повреждена линия электропередач, возгораний не было», — написал он в Telegram-канале.

Отмечается, что аварийные службы восстановили электроснабжение частных домов в течение 1,5 часов.

Ранее мэр Сочи Андрей Прошунин призвал местных жителей не отправлять детей в школы и детские сады в связи с сохранением в городе опасности атаки БПЛА.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше