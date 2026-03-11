Депутат Кошелев: счета за ЖКХ снизятся весной при уменьшении трат на отопление

Коммунальные платежи в ближайшие месяцы в целом снизятся у тех, кто оплачивает отопление по индивидуальным или общедомовым приборам учёта, а также по нормативам только в отопительный сезон.
«В ближайшие месяцы, по мере потепления, общие суммы коммунальных платежей снизятся…», — цитирует парламентария РИА Новости.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин анонсировал рассмотрение законов, усиливающих контроль за тарифами ЖКХ.
Также эксперт Дмитрий Бондарь разъяснил новые сроки оплаты коммунальных услуг в России.
