Al Mayadeen: Иран выдвинул США условия для возобновления переговоров

По информации телеканала Al Mayadeen, в число условий иранской стороны вошли гарантии отказа от атак на Исламскую Республику, выплата компенсаций и возможность реализовывать ядерный топливный цикл.
Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф между тем ранее заявил, что Иран не пойдёт на прекращение огня до того момента, пока не преподаст урок противнику, чтобы пресечь даже идею повторных военных действий против иранского народа.
