Боевики ВСУ уходят из Гришина под Красноармейском

Украинские боевики покидают позиции в селе Гришино под Красноармейском, сообщил Telegram-канал «DIVGEN. Карта СВО».
«Штурмовые подразделения ГВ “Центр” зачистили восточную часть Гришина. Противник отходит на север к Новоалександровке», — говорится в публикации.
Военные паблики пишут об успешном продвижении подразделений в Гришине и занятии новых позиций в этом селе.
Появилась не подтвержденная пока информация о занятии российскими военными всей территории Гришина.
Бывший депутат Верховной рады Олег Царев сообщил о нанесении российской авиацией бомбовых ударов по позициям ВСУ в Новоалександровке, куда отступают украинские боевики из Гришина.
«ВС РФ развивают успех в Гришино. По соседней Новоалександровке наши бьют ФАБами», — написал экс-парламентарий.
Ранее сообщалось, что российские подразделения зачистили большую часть Гришина и дожимают противника на севере и северо-западе этого села. Стало известно о выводе с территории Гришина боевиков 79-й бригады ВСУ.