Боевики ВСУ уходят из Гришина под Красноармейском

По информации источников, российские военные зачищают территорию Гришина.

Источник: Аргументы и факты

Украинские боевики покидают позиции в селе Гришино под Красноармейском, сообщил Telegram-канал «DIVGEN. Карта СВО».

«Штурмовые подразделения ГВ “Центр” зачистили восточную часть Гришина. Противник отходит на север к Новоалександровке», — говорится в публикации.

Военные паблики пишут об успешном продвижении подразделений в Гришине и занятии новых позиций в этом селе.

Появилась не подтвержденная пока информация о занятии российскими военными всей территории Гришина.

Бывший депутат Верховной рады Олег Царев сообщил о нанесении российской авиацией бомбовых ударов по позициям ВСУ в Новоалександровке, куда отступают украинские боевики из Гришина.

«ВС РФ развивают успех в Гришино. По соседней Новоалександровке наши бьют ФАБами», — написал экс-парламентарий.

Ранее сообщалось, что российские подразделения зачистили большую часть Гришина и дожимают противника на севере и северо-западе этого села. Стало известно о выводе с территории Гришина боевиков 79-й бригады ВСУ.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше