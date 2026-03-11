Ричмонд
Склад стройматериалов и частный дом горят в Севастополе после атаки ВСУ

В Севастополе в районе ТСН СТ «Гранат», по предварительной информации, в результате атаки ВСУ произошло возгорание склада строительных материалов и частного дома.

Кроме того, в СТ «Троллейбусник-1» и ТСН СНТ «Троллейбусник-2» и СТ «Ямал» зафиксированы повреждения нескольких домов и автомобилей.

Также, по словам губернатора Михаила Развожаева, в районе Монастырского шоссе осколками от сбитых воздушных целей были повреждены несколько частных домов и автомобилей.

Отмечается, что на данный момент силами ПВО было сбито уже девять воздушных целей в районе Северной стороны и Фиолента.

