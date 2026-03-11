Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев придумал каламбур в ответ на новости о минировании Ормузского пролива

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал сообщения о возможном минировании Ормузского пролива Ираном. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами написал в соцсети X.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал сообщения о возможном минировании Ормузского пролива Ираном. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами написал в соцсети X.

Он использовал английское слово mining, которое может означать как «минирование», так и «добычу полезных ископаемых». Таким образом Дмитриев намекнул на возможную реакцию рынков в случае обострения ситуации вокруг пролива.

Смысл каламбура заключается в том, что независимо от того, идет ли речь о «минировании» или «добыче», рынки могут отреагировать ростом котировок. На фоне обмена угрозами между Вашингтоном и Тегераном трейдеры уже закладывают в цены так называемую «военную премию».

Ранее американская разведка начала фиксировать признаки того, что Иран предпринимает шаги по размещению морских мин на судоходном пути в Ормузском проливе. По данным Вашингтона, Тегеран использует небольшие суда, каждое из которых может перевозить две-три мины.

Центральный штаб военного командования «Хатам аль-Анбия» предупредил о намерении Тегерана атаковать энергетические объекты на Ближнем Востоке, если США и Израиль продолжат наносить удары по аналогичным целям в Иране.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше