Дмитриев придумал каламбур в ответ на новости о минировании Ормузского пролива

Смысл каламбура заключается в том, что независимо от того, идет ли речь о «минировании» или «добыче», рынки могут отреагировать ростом котировок. На фоне обмена угрозами между Вашингтоном и Тегераном трейдеры уже закладывают в цены так называемую «военную премию».