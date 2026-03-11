Дмитриев придумал каламбур в ответ на новости о минировании Ормузского пролива

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал сообщения о возможном минировании Ормузского пролива Ираном. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами написал в соцсети X.
Он использовал английское слово mining, которое может означать как «минирование», так и «добычу полезных ископаемых». Таким образом Дмитриев намекнул на возможную реакцию рынков в случае обострения ситуации вокруг пролива.
Смысл каламбура заключается в том, что независимо от того, идет ли речь о «минировании» или «добыче», рынки могут отреагировать ростом котировок. На фоне обмена угрозами между Вашингтоном и Тегераном трейдеры уже закладывают в цены так называемую «военную премию».
Ранее американская разведка начала фиксировать признаки того, что Иран предпринимает шаги по размещению морских мин на судоходном пути в Ормузском проливе. По данным Вашингтона, Тегеран использует небольшие суда, каждое из которых может перевозить две-три мины.
Центральный штаб военного командования «Хатам аль-Анбия» предупредил о намерении Тегерана атаковать энергетические объекты на Ближнем Востоке, если США и Израиль продолжат наносить удары по аналогичным целям в Иране.