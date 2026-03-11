Песков: со времен переговоров в Стамбуле в 2022 году реальность изменилась

Стамбульские договорённости, достигнутые в 2022 году в ходе переговоров по урегулированию украинского кризиса, более не соответствуют текущей ситуации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью ТАСС, отвечая на вопрос о позиции Москвы в отношении этих соглашений.
«Реальность вся изменилась», — подчеркнул он.
Переговоры между Россией и Украиной стартовали в конце февраля 2022 года вскоре после начала специальной военной операции. После встреч в Белоруссии стороны провели раунд в Стамбуле, где была парафирована предварительная версия соглашения, включавшая, в частности, обязательства Киева о нейтральном и внеблоковом статусе. Однако дальнейшая реализация договорённостей была сорвана по инициативе Киева и его западных партнёров, ключевую роль в чём сыграл тогдашний премьер-министр Британии Борис Джонсон.
В 2025 году переговорный процесс возобновился. В Стамбуле прошли три раунда встреч, в ходе которых удалось договориться о ряде гуманитарных вопросов, включая крупнейший с начала конфликта обмен пленными. Однако принципиальных договорённостей по урегулированию конфликта достигнуто не было.
В феврале 2026 года переговоры перешли в трёхсторонний формат. 17−18 февраля в Женеве встретились делегации России, Украины и США. Глава российской делегации Владимир Мединский охарактеризовал переговоры как «тяжёлые, но деловые» и сообщил о планах провести новую встречу в ближайшее время.
10 марта спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что новые консультации по урегулированию на Украине могут пройти на следующей неделе.