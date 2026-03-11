Переговоры между Россией и Украиной стартовали в конце февраля 2022 года вскоре после начала специальной военной операции. После встреч в Белоруссии стороны провели раунд в Стамбуле, где была парафирована предварительная версия соглашения, включавшая, в частности, обязательства Киева о нейтральном и внеблоковом статусе. Однако дальнейшая реализация договорённостей была сорвана по инициативе Киева и его западных партнёров, ключевую роль в чём сыграл тогдашний премьер-министр Британии Борис Джонсон.