Глыба льда упала с крыши на четырёхлетнюю девочку в Южно-Сахалинске, сообщили в региональном СК.
«С полученными травмами, несовершеннолетняя была доставлена в больницу. Её жизни ничего не угрожает, степень тяжести вреда устанавливается», — отметили в ведомстве.
СК возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг. На данный момент устанавливаются лица, ответственные за своевременную уборку снега с крыш.
Ранее в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга 57-летний мужчина получил тяжёлые травмы вследствие падения ледяной глыбы с крыши здания. Возбуждено уголовное дело.