Царев: под Купянском уничтожен женский батальон дроноводов ВСУ

Экс-депутат Рады сообщил об отражении попытки атаки украинских боевиков в районе Купянска.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные уничтожили женский батальон дроноводов ВСУ на купянском направлении, сообщил в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Олег Царев.

Согласно его сведениям, подразделения РФ отразили также попытку атаки украинских боевиков под Купянском.

«ВСУ на бронетехнике пытались атаковать российские позиции — технику наши сожгли, пехоту уничтожили. Также уничтожен женский батальон операторов БПЛА ВСУ», — написал экс-парламентарий.

Он сообщил о нарушении логистики противника в районе сел Смородьковка и Нечволодовка. По информации бывшего депутата, у боевиков ВСУ в этих населенных пунктах возник дефицит продовольствия и боеприпасов.

Царев упомянул также об успехах российских войск на великобурлукском направлении в Харьковской области.

Ранее стало известно об уничтожении российскими военными на купянском направлении группы наемников из бригаде НГУ «Хартия», приехавших на Украину из Аргентины, Венесуэлы и Колумбии.

