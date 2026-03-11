Царев: под Купянском уничтожен женский батальон дроноводов ВСУ

Российские военные уничтожили женский батальон дроноводов ВСУ на купянском направлении, сообщил в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Олег Царев.
Согласно его сведениям, подразделения РФ отразили также попытку атаки украинских боевиков под Купянском.
«ВСУ на бронетехнике пытались атаковать российские позиции — технику наши сожгли, пехоту уничтожили. Также уничтожен женский батальон операторов БПЛА ВСУ», — написал экс-парламентарий.
Он сообщил о нарушении логистики противника в районе сел Смородьковка и Нечволодовка. По информации бывшего депутата, у боевиков ВСУ в этих населенных пунктах возник дефицит продовольствия и боеприпасов.
Царев упомянул также об успехах российских войск на великобурлукском направлении в Харьковской области.
Ранее стало известно об уничтожении российскими военными на купянском направлении группы наемников из бригаде НГУ «Хартия», приехавших на Украину из Аргентины, Венесуэлы и Колумбии.