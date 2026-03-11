Сбежавшие из России артисты не обращались в израильское консульство РФ

Уехавшие в Израиль публичные лица, признанные в России иноагентами, не обращались в российское консульство на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом РИА Новости сообщили в консульском отделе посольства РФ.
По словам дипломатов, обращений от известных персон не поступало. При этом в консульстве подчеркнули, что при необходимости готовы оказывать помощь всем российским гражданам.
Среди проживающих в Израиле публичных фигур с подобным статусом — музыкант Андрей Макаревич (признан иноагентом в РФ), комик Семён Слепаков (признан иноагентом в РФ), и телеведущий Максим Галкин (признан иноагентом в РФ).
Ранее в российском консульстве в Тель-Авиве сообщали, что с начала военной эскалации между Израилем и Ираном от граждан России поступило около 1000 экстренных обращений. Люди в основном спрашивают о возможностях выезда из страны в условиях напряженной ситуации с безопасностью и частично закрытого воздушного пространства.
По данным дипломатов, граждан России среди пострадавших от ракетных обстрелов на территории Израиля на данный момент нет.
Ранее сообщалось, что на фоне снижения интереса к выступлениям за рубежом Семён Слепаков* заметно снизил стоимость своих концертов. По данным телеграм-канала Shot, спрос на его выступления на иностранных площадках значительно упал, поэтому артист пытается зарабатывать на редких корпоративных мероприятиях.
Сообщается, что ранее его гонорар за выступление доходил до 5,6 млн рублей, однако сейчас составляет около 4,5 млн. При этом артист готов дополнительно снизить цену примерно на 500 тыс. рублей. Отмечается, что выступать он готов перед российской аудиторией в странах Европы и в Израиле.
