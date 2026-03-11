Сбежавшие из России артисты не обращались в израильское консульство РФ

Ранее в российском консульстве в Тель-Авиве сообщали, что с начала военной эскалации между Израилем и Ираном от граждан России поступило около 1000 экстренных обращений. Люди в основном спрашивают о возможностях выезда из страны в условиях напряженной ситуации с безопасностью и частично закрытого воздушного пространства.