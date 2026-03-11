Ричмонд
Саудовская Аравия сообщила о сбитии девяти иранских беспилотников

В Саудовской Аравии ликвидировали девять иранских БПЛА, пять из них — при попытке поразить нефтяное месторождение.

Источник: Аргументы и факты

В Саудовской Аравии сбили девять иранских беспилотников, сообщило Минобороны королевства.

Летательные аппараты были нейтрализованы силами противовоздушной обороны (ПВО), все — над провинцией Эш-Шаркия на востоке страны.

В министерстве подчеркнули, что пять БПЛА ликвидировали при их попытке поразить нефтяное месторождение Шейба.

Ранее власти Саудовской Аравии сообщали о перехвате над центральной частью государства трех беспилотников.

