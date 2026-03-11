ЕС нашел способ финансировать Киев в обход Венгрии и Словакии, пишут СМИ

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Евросоюз выделит кредит Украине в форме двусторонних кредитов, не требующих одобрения всего блока, если Венгрия и Словакия заблокируют принятие единого кредита на 90 миллиардов евро, сообщает издание Pоlitico со ссылкой на европейских дипломатов.
«Украина получит деньги от стран ЕС для финансирования своих военных усилий, даже если Венгрия и Словакия продолжат блокировать обещанный кредит в размере 90 миллиардов евро», — пишет издание.
Отмечается, что на случай если Венгрия и Словакия откажутся отступить от своих позиций, страны Балтии и Северной Европы имеют план, как предоставить Украине достаточно средств, чтобы она «оставалась на плаву в первую половину этого года». Сумма, которую могут выделить Киеву, составляет 30 миллиардов евро, сообщил другой источник, и поскольку это будут двусторонние кредиты, они не потребуют одобрения ЕС.
Отдельно министр финансов Нидерландов Элко Хайнен заявил, что его правительство предусмотрело выделение Киеву 3,5 миллиарда евро в год в качестве двусторонней поддержки до 2029 года, сообщили Politico два других дипломата.
Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил ранее, что Евросоюз так или иначе предоставит Украине 90 миллиардов евро, несмотря на вето со стороны Венгрии. Венгрия ранее заблокировала согласованный в ЕС кредит Киеву на 90 миллиардов евро на фоне прекращения Украиной прокачки нефти по трубопроводу «Дружба».