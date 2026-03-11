ЕС нашел способ финансировать Киев в обход Венгрии и Словакии, пишут СМИ

Отмечается, что на случай если Венгрия и Словакия откажутся отступить от своих позиций, страны Балтии и Северной Европы имеют план, как предоставить Украине достаточно средств, чтобы она «оставалась на плаву в первую половину этого года». Сумма, которую могут выделить Киеву, составляет 30 миллиардов евро, сообщил другой источник, и поскольку это будут двусторонние кредиты, они не потребуют одобрения ЕС.