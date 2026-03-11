Ричмонд
Отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел из порта Мьянмы

Корабли Тихоокеанского флота РФ вышли из порта Мьянмы после делового захода.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 11 мар — РИА Новости. Отряд кораблей Тихоокеанского флота после завершения программы делового захода вышел из порта Мьянмы Тилава, сообщает пресс-служба ТОФ.

Отряд кораблей прибыл в порт Тилава 6 марта.

«Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе корветов “Совершенный”, “Резкий” и среднего морского танкера “Печенга” вышел из порта Тилава Республики Союз Мьянма после завершения программы делового захода», — сообщили в ТОФ.

В течение нескольких дней российские военнослужащие осмотрели достопримечательности города Янгон и провели ряд совместных спортивных мероприятий с мьянманскими моряками. Командование отряда кораблей ТОФ приняло участие в протокольной встрече с руководством военно-морской базы ВМС Мьянмы.

Отряд кораблей ТОФ 12 февраля вышел в дальний поход из Владивостока для выполнения задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Ранее моряки-тихоокеанцы посетили малайзийский порт Джорджтаун.