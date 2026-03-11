Красноярский край и Иркутская область подписали соглашение о развитии беспилотной авиации

«Развитие беспилотной авиации имеет большое значение для Красноярского края. Мы реализуем одноименный нацпроект, региональную программу и стратегию. В прошлом году создали отдел беспилотных автоматизированных систем на базе нашего подведомственного учреждения. Активно выступаем в качестве пилотного региона по ряду направлений: от внедрения идей по совершенствованию законодательства в сфере БАС до проведения тематической смены на всероссийском молодежном форуме. Готовы делиться своим опытом с коллегами и вести совместную работу, которая позволит нам эффективно использовать передовые технологии. Объединение усилий станет важным шагом на пути к технологическому лидерству в отрасли БАС и обеспечит обеим территориям конкурентные преимущества в условиях современных вызовов», — сказал министр министерства цифрового развития Красноярского края Николай Распопин.