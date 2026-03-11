Красноярский край и Иркутская область подписали соглашение о развитии беспилотной авиации

Документ подписан в рамках реализации мероприятий национального проекта «Беспилотные авиационные системы».
«Мы с коллегами из Красноярского края обсудили параметры будущего сотрудничества и пришли к пониманию, что у каждого региона есть свои уникальные наработки и подходы. Уверен, что объединение наших компетенций и обмен опытом позволят нам вывести использование беспилотных технологий на качественно новый уровень. Рассчитываем на плодотворную и долгосрочную работу на благо развития обоих территорий», — отметил первый заместитель Губернатора Иркутской области Роман Колесов.
«Развитие беспилотной авиации имеет большое значение для Красноярского края. Мы реализуем одноименный нацпроект, региональную программу и стратегию. В прошлом году создали отдел беспилотных автоматизированных систем на базе нашего подведомственного учреждения. Активно выступаем в качестве пилотного региона по ряду направлений: от внедрения идей по совершенствованию законодательства в сфере БАС до проведения тематической смены на всероссийском молодежном форуме. Готовы делиться своим опытом с коллегами и вести совместную работу, которая позволит нам эффективно использовать передовые технологии. Объединение усилий станет важным шагом на пути к технологическому лидерству в отрасли БАС и обеспечит обеим территориям конкурентные преимущества в условиях современных вызовов», — сказал министр министерства цифрового развития Красноярского края Николай Распопин.
Как сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Иркутской области, стороны намерены консолидировать усилия для внедрения передовых технологий на своих территориях. Регионы будут делиться практическим опытом эксплуатации беспилотников, технологическими наработками и методологической информацией, учитывая уникальные подходы и наработки каждого субъекта. Планируется организация обучающих семинаров, круглых столов и рабочих встреч, направленных на подготовку профильных кадров и выработку единых подходов к использованию дронов в различных отраслях экономики.
Иркутская область уже сегодня демонстрирует активное внедрение беспилотных технологий в ключевые сферы. Дроны активно применяются в лесном хозяйстве для мониторинга пожароопасной обстановки, аграриями для оценки состояния полей, а также спасателями при поисковых операциях и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Понимая высокий потенциал беспилотных систем, но сталкиваясь с точечным характером их применения, с этого года Иркутская область приступила к разработке комплексной стратегии развития беспилотных авиационных систем. Главная цель стратегии — это формирование эффективного и системного механизма реализации всего потенциала беспилотных технологий в регионе, создание условий для их массового внедрения и дальнейшего развития отрасли.
Соглашение было заключено в рамках образовательного интенсива «Применение беспилотных авиационных систем в контрольно-надзорной деятельности». Он состоялся в Иркутске. Мероприятие провела заместитель руководителя Центра информационных технологий Красноярского края — руководитель службы ЦУР Анна Осикова. Она рассказала о практике применения беспилотных авиационных систем на территории Красноярского края и целевых показателях, которые стоят перед отраслью беспилотной авиации в регионе.