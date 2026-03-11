Появились сообщения о занятии бойцами РФ Степановки под Константиновкой

Российским подразделениям удалось выбить украинских боевиков из села Степановка под Константиновкой, сообщил Telegram-канал «Рыбарь».
«ВС РФ освободили Степановку и заняли опорники на подступах к Яблоновке, в которых до недавнего времени все еще сохранялось присутствие ВСУ», — говорится в публикации.
Сообщается о развитии российскими штурмовиками наступления в направлении села Долгая Балка, занятие которой позволит войскам РФ продвигаться к Константиновке с севера.
По информации источников канала, российские военные ведут ожесточенные бои юго-западнее Константиновки. В районе Ильиновки подразделениям РФ удалось занять ряд лесополос.
Военные паблики пишут также о занятии российскими бойцами опорника на ближних подступах к Константиновке с востока.
Ранее появилась не подтвержденная пока официально информация о переходе Ильиновки под контроль войск РФ. Сообщалось также о значительном продвижении российских подразделений на участке между Ильиновкой и Долгой Балкой.