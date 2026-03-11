Ричмонд
Появились сообщения о занятии бойцами РФ Степановки под Константиновкой

По информации источников, российские военные заняли опорники на подступах к Яблоновке.

Источник: Аргументы и факты

Российским подразделениям удалось выбить украинских боевиков из села Степановка под Константиновкой, сообщил Telegram-канал «Рыбарь».

«ВС РФ освободили Степановку и заняли опорники на подступах к Яблоновке, в которых до недавнего времени все еще сохранялось присутствие ВСУ», — говорится в публикации.

Сообщается о развитии российскими штурмовиками наступления в направлении села Долгая Балка, занятие которой позволит войскам РФ продвигаться к Константиновке с севера.

По информации источников канала, российские военные ведут ожесточенные бои юго-западнее Константиновки. В районе Ильиновки подразделениям РФ удалось занять ряд лесополос.

Военные паблики пишут также о занятии российскими бойцами опорника на ближних подступах к Константиновке с востока.

Ранее появилась не подтвержденная пока официально информация о переходе Ильиновки под контроль войск РФ. Сообщалось также о значительном продвижении российских подразделений на участке между Ильиновкой и Долгой Балкой.