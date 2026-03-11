Появилось фото иранской ракеты с надписью в память о жертвах Эпштейна

На иранскую ракету, предназначенную для ударов по позициям США и Израиля на Ближнем Востоке, нанесли надпись в память о жертвах американского финансиста и секс-преступника Джеффри Эпштейна.
Иранский телеканал Press TV опубликовал в своем Telegram-канале фотографию ракеты с надписью на использующемся в стране персидском языке.
«“В память о жертвах на острове Эпштейна”, — написано на иранской ракете перед ее запуском в направлении американо-израильских позиций», — говорится в комментарии к снимку.
Считается, что Эпштейн вовлекал в проституцию и сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних девушек, часть из насиловал сам или продавал состоятельным людям. Согласно официальной информации, в 2019 году он покончил с собой, находясь в тюремной камере, однако правдивость этого вызывает споры.
США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие города страны, в том числе столица — Тегеран. Верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи погиб. Ираном было объявлено о масштабной ответной операции.