Появилось фото иранской ракеты с надписью в память о жертвах Эпштейна

Считается, что Эпштейн вовлекал в проституцию и сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних девушек, часть из насиловал сам или продавал состоятельным людям. Согласно официальной информации, в 2019 году он покончил с собой, находясь в тюремной камере, однако правдивость этого вызывает споры.