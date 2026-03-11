Ричмонд
Власти Сочи предупредили об угрозе БПЛА и призвали не вести детей в школы

Мэр Сочи Андрей Прошунин призвал родителей временно не отправлять детей в школы и детские сады из-за угрозы атаки беспилотников. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

По словам главы города, образовательные учреждения готовы принять детей и оборудованы защищенными зонами. Персонал, администрация и охрана проинструктированы о действиях в случае угрозы.

Однако мэр отметил, что родителям лучше дождаться отмены режима беспилотной опасности и пока не отправлять детей на занятия.

Прошунин также сообщил, что в ночь на 11 марта атака беспилотников была отражена. Он призвал жителей и туристов сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.

Ранее генерал-майор сухопутных войск США Стивен Маркс заявил, что Россия получила преимущество в применении автономных средств поражения благодаря созданию центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон».

Об этом он сообщил на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената США. По словам военного, характер современных боевых действий быстро меняется, а автономные системы уже активно применяются на поле боя.

Маркс отметил, что многие государства увеличивают инвестиции в разработку таких технологий. В качестве примера он привел российский центр «Рубикон», который занимается закупкой беспилотных систем, внедрением новой тактики и подготовкой операторов.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше