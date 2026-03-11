«Справедливая Россия» планирует выдвинуть кандидата на пост омбудсмена

Ранее в аппарате Москальковой сообщили, что благодаря гуманитарным договорённостям между омбудсменами России и Украины ещё один житель Суджанского района Курской области сможет вернуться домой. После его возвращения на территории Украины останутся ещё девять жителей региона, которые находятся там уже более года.