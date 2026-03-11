В Башкирии появится новый профессиональный праздник

— Сегодня в Башкортостане функционирует 70 отделов опеки и попечительства, в которых трудятся 380 специалистов, — рассказал Константин Толкачев. — Их работа требует не только юридической грамотности, но и большой душевной отдачи. Работник опеки не может быть просто чиновником — от его профессионализма, такта и искренней вовлеченности зависят судьбы детей, оставшихся без попечения родителей, пожилых людей, тех, кто временно не может позаботиться о себе сам. Учреждение профессионального праздника — это способ сказать им спасибо, подчеркнуть значимость их труда, повысить престиж профессии.