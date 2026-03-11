Ричмонд
Песков заявил, что договорённости 2022 года по Украине утратили актуальность

Договорённости, достигнутые в Стамбуле в 2022 году по урегулированию конфликта на Украине, больше не соответствуют текущей обстановке. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Реальность вся изменилась», — сказал он, отвечая на вопрос, остается ли Москва привержена «Стамбулу» в решении украинского конфликта или есть изменения.

Ранее Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что в вопросе урегулирования украинского конфликта якобы остался лишь один нерешённый пункт. По его словам, такая информация не соответствует действительности. Представитель Кремля пояснил, что территориальный вопрос действительно является одним из ключевых, однако помимо него остаётся ещё множество различных нюансов.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

