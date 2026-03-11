Песков заявил, что договорённости 2022 года по Украине утратили актуальность

Ранее Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что в вопросе урегулирования украинского конфликта якобы остался лишь один нерешённый пункт. По его словам, такая информация не соответствует действительности. Представитель Кремля пояснил, что территориальный вопрос действительно является одним из ключевых, однако помимо него остаётся ещё множество различных нюансов.