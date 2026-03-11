Иран провёл самую мощную атаку на Израиль и объекты США с начала конфликта

Кроме того, удары, как утверждается, пришлись по военным объектам Израиля в Хайфе и Западном Иерусалиме. Также, по информации телеканала, атакам подверглись несколько американских целей, включая военные базы США в иракском Эрбиле и на территории Кувейта.