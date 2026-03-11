Ричмонд
Иранские СМИ показали ракету с надписью «В память о жертвах острова Эпштейна»

На одну из иранских ракет нанесли надпись в память о жертвах американского финансиста Джеффри Эпштейна, ставшего объектом уголовного дела о торговле людьми. Соответствующее фото публикует Press TV. Успели ли её использовать, неизвестно.

Источник: Life.ru

«В память о жертвах острова Эпштейна», — гласит надпись.

Ранее ливанские СМИ раскрыли условия, при которых Иран согласится вернуться к переговорам с США. Тегеран требует гарантий ненападения в будущем, репараций и признания права реализовывать полный ядерный топливный цикл на своих объектах атомной энергетики.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

