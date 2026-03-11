На Западе заявили о панике в ЕС после слов Путина о поставках газа

«В России заговорили о возможности немедленно прекратить поставки энергии в Европу, что поставит её в абсолютно катастрофическую энергетическую ситуацию. Европейцы обещают отказаться от российских энергоносителей к 2027 году. А Путин говорит: “Зачем ждать? Давайте сейчас же перекроем вам доступ к энергии. Откуда вы тогда возьмёте энергию?” Так что определённо паника налицо», — заявил аналитик.