Токио усиливает армию ракетами дальностью более 1000 км

Министерство обороны Японии планирует до 31 марта 2026 года завершить размещение двух новых типов дальнобойного вооружения на военных базах страны. Об этом сообщило агентство Kyodo.
Речь идет о ракетах с высокоскоростными планирующими боевыми блоками и модернизированных ракетных комплексах «Тип-12». Японские власти считают их частью системы ответного удара в случае нападения на страну.
Планирующие ракеты с дальностью в несколько сотен километров разместят на базе Фудзи Сухопутных сил самообороны в префектуре Сидзуока. Ракеты «Тип-12» дальностью более 1000 км будут развернуты на базе Кэнгун в префектуре Кумамото на острове Кюсю.
Сообщается, что до весны 2027 года планирующие ракеты также могут появиться на военных объектах в префектурах Хоккайдо и Миядзаки.
Параллельно Япония разрабатывает новую версию этих ракет с увеличенной дальностью — до 2000 км.
Новая военная политика страны была закреплена в стратегии национальной безопасности, утвержденной японским правительством 16 декабря 2022 года. Документ допускает нанесение ответных ударов по военным объектам противника, но не предусматривает превентивных атак.
Для создания такого потенциала Токио планировал модернизировать ракеты «Тип-12», разработать собственные гиперзвуковые системы и закупить американские крылатые ракеты Tomahawk.
После вступления в должность премьер-министр Японии Санаэ Такаити поручила пересмотреть ключевые документы в сфере национальной безопасности. Решение объяснялось сложной обстановкой в мире и в регионе вокруг Японии.
Замглавы МИД России Сергей Рябков ранее заявлял, что политика японского руководства по усилению военного потенциала может негативно сказаться на региональной безопасности.
Похожую позицию выражал официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь. По его словам, Москва и Пекин считают, что действия Токио могут создать риски для стабильности в регионе.
