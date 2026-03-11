Ричмонд
Парламент Башкирии расширит список ветеранов СВО

В Башкирии могут расширить перечень лиц, которым может быть присвоен статус ветеранов боевых действий.

Источник: Башинформ

Как выяснил «Башинформ», в их число могут включить прокуроров и сотрудников следственного комитета региона. К рассмотрению на очередном заседании в Госсобрании республики в первом чтении вынесен соответствующий законопроект.

Проект закона подготовлен в целях приведения республиканского закона в соответствии с последними изменениями федерального законодательства. Изменения внесут в статью 3 закона Республики Башкортостан о ветеранах войны, труда и вооружённых сил.

Речь идёт о тех прокурорах и следователях, которые выполняли служебные обязанности с 30 сентября 2015 года в Сирии, а также в зоне СВО на территориях Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года и в Запорожской и Херсонской областях с 30 сентября 2022 года.

Ранее стало известно, что в России могут внести изменения в указ президента страны о дополнительных мерах социальной поддержки граждан, выполняющих боевые задачи в добровольческих формированиях, и членов их семей. Подробнее об этом в этой публикации агентства.

