Парламент Башкирии расширит список ветеранов СВО

Речь идёт о тех прокурорах и следователях, которые выполняли служебные обязанности с 30 сентября 2015 года в Сирии, а также в зоне СВО на территориях Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года и в Запорожской и Херсонской областях с 30 сентября 2022 года.