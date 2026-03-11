Мэр Уфы провел самую короткую оперативку в истории города

Мэр столицы Башкирии напомнил своим подчиненным, что за 10 дней марта в городе выпала месячная норма осадков. Улицы Уфы утопают в снегу. Оперативное совещание 11 марта в администрации столицы продлилось меньше трех минут.
«Что происходит вообще? 8 марта что ли? Праздники кончились. Расслабились, допустили, довели. Другого комментария у меня нет. Да, снега много выпало, но это не значит, что теперь мы расслабились и ищем виноватого. Наша задача работать, чтобы горожанам было комфортно передвигаться. Сегодня комфорта не видно и чувствуется, что вы к нему не подготовились. Всю зиму работали, работали, а тут раз — и все пропустили. Коллеги, так не пойдет. На этом совещание объявляется закрытым. Наводите порядок!», — подытожил Ратмир Мавлиев и покинул «оперативку».
Также глава уфимской администрации поручил подготовить 11 марта постановления о субботниках.
Ранее «Башинформ» сообщал о том, что мэр города поручил чиновникам снять костюмы, облачиться в удобную одежду и чистить снег самостоятельно.