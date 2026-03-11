Ричмонд
Кремль назвал стамбульские договоренности устаревшими. Военная операция, день 1477-й

Стамбульские договоренности уже не соответствуют изменившейся реальности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Армия России за ночь сбила 185 дронов ВСУ. В Севастополе из-за атаки дронов повреждены несколько домов и загорелся склад. В Ростовской области беспилотники повредили линию электропередачи. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

8:45 ? Авиационная опасность объявлена в Курской области, сообщает региональный оперштаб.

8:39 В Минобороны России показали, как расчет САУ «Акация» группировки войск «Восток» на границе Запорожской и Днепропетровской областей разбили укрытия ВСУ с находившимися в них солдатами, а артиллеристы группировки «Центр» уничтожили украинское артиллерийское орудие на Днепропетровском направлении.

8:20 ? В ночь на 11 марта российские военные средствами ПВО уничтожили 185 украинских беспилотников самолетного типа, объявили в Минобороны РФ. Дроны сбиты над Азовским и Черным морями, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской и Ростовской Самарской и Саратовской областями, Краснодарским краем и Крымом.

8:16 ~Стамбульские договоренности 2022 года уже не соответствуют изменившейся реальности~, заявил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

8:11 Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь: «Минувшим вечером и ночью Ростовская область подвергалась массированной воздушной атаке. Более четырех десятков БПЛА отражены в городе Таганроге и пяти районах области — Миллеровском, Чертковском, Шолоховском, Неклиновском, Куйбышевском».

Никто не пострадал, но в поселке Чертково повреждена линия электропередач.

8:05 ? В пригороде Севастополя и районе Монастырского шоссе в результате воздушной атаки ВСУ повреждены несколько частных домов и автомобилей, загорелся склад стройматериалов, рассказал губернатор Михаил Развозжаев. Всего над городом сбили девять целей.

8:01 Аэропорты Ижевска и Перми в целях безопасности временно не принимают и не отправляют самолеты, объявили в Росавиации.

8:00 Сегодня 1477-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

