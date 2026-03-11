Бомбы разнесли позиции дроноводов и морпехов ВСУ в ДНР у Гришина и Ивановки

Кадры уничтожения позиций дроноводов и морпехов ВСУ в ДНР и Днепропетровской области опубликовал Telegram-канал «Изнанка».
По информации источников канала, на красноармейском направлении под удар попали дроноводы 152-й егерской бригады ВСУ. Сообщается, что пункт управления БПЛА этого подразделения, выявленный в районе села Гришино, поразили пятисоткилограммовые фугасные бомбы.
Бомбовый удар нанесен также по расположению морпехов из 37-й бригады ВСУ в окрестностях днепропетровского села Ивановка. Для поражения позиций противника была применена трехтонная бомба ФАБ-3000.
Данных о потерях противника в результате бомбовых ударов в районе Гришина и Ивановки нет.
Ранее были опубликованы кадры уничтожения артиллерией пунктов временной дислокации украинских боевиков и укрытий операторов дронов ВСУ в районе села Долгая Балка под Константиновкой.
Также в Сети появилось видео поражения трехтонной бомбой места скопления военнослужащих противника в районе запорожского города Гуляйполе.