Мирошник назвал удары ВСУ по Брянску военным преступлением

Ранее сообщалось, что в результате ракетной атаки в регионе погибли шесть мирных жителей, ещё 37 человек получили ранения. В больницы Брянска были доставлены 35 человек, часть из них находится в тяжёлом состоянии. В городе продолжают работать бригады скорой помощи, проводится первичный осмотр и диагностика раненых.