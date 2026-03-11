Мирошник назвал удары ВСУ по Брянску военным преступлением

«Формирования киевского режима совершили военное преступление, нанеся ракетный удар по гражданским объектам в Брянске. Пострадали более 40 мирных жителей», — написал он.
Он подчеркнул, что произошедшее следует рассматривать как серьёзное нарушение норм и принципов международного гуманитарного права. Мирошник добавил, что подобные действия, по его оценке, подпадают под квалификацию военных преступлений и требуют соответствующей правовой оценки.
Ранее сообщалось, что в результате ракетной атаки в регионе погибли шесть мирных жителей, ещё 37 человек получили ранения. В больницы Брянска были доставлены 35 человек, часть из них находится в тяжёлом состоянии. В городе продолжают работать бригады скорой помощи, проводится первичный осмотр и диагностика раненых.
