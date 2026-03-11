Главные новости к утру 11 марта 2026 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 11 марта 2026.
В результате атаки ВСУ по Брянску шесть человек погибли, 37 пострадали
ВСУ ударили по Брянску, шесть человек погибли, 37 получили ранения и травмы. Цех одного из предприятий поврежден. На атаку отреагировали в ООН. Секретариат организации осудил удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре. Об этом заявил официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.
ЕС нашел способ финансировать Киев без одобрения Венгрии и Словакии
Евросоюз выделит займы Украине в форме двусторонних кредитов, не требующих одобрения всего блока, если Венгрия и Словакия заблокируют принятие единого кредита на 90 млрд евро. Страны Балтии и Северной Европы намерены предоставить Украине 30 млрд евро, Нидерланды запланировали выделять Киеву 3,5 млрд евро в год до 2029 года.
МИД России прокомментировал повреждение генконсульства в Иране
В иранском Исфахане в результате атаки на расположенную неподалеку администрацию губернатора одноименной провинции пострадало Генконсульство России. Об этом сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова. В служебном здании и жилых квартирах есть повреждения. В результате атаки жертв нет.
США попросили Израиль не атаковать энергообъекты Ирана
Белый дом попросил Израиль не осуществлять атаки на энергетическую инфраструктуру Ирана, в частности, связанную со сферой нефтедобычи. Об этом сообщил портал Axios. Причиной такой просьбы может быть стремление президента США Дональда Трампа использовать иранскую нефтеструктуру по схеме Венесуэлы.
Состояние Трампа за год увеличилось на 1,4 миллиарда долларов
По данным журнала Forbes, состояние президента США Дональда Трампа за год выросло на 1,4 млрд долларов, достигнув 6,5 млрд. В 2025 году американский лидер занимал 700-е место в рейтинге миллиардеров мира, теперь — 645-е место. Рост состояния политика вызван в основном его действиями в криптоиндустрии.