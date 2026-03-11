Главные новости к утру 11 марта 2026 года

ВСУ ударили по Брянску, шесть человек погибли, 37 получили ранения и травмы. Цех одного из предприятий поврежден. На атаку отреагировали в ООН. Секретариат организации осудил удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре. Об этом заявил официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.