Макгрегор объяснил, почему война в Иране быстро не закончится

Война на Ближнем Востоке не завершится быстро, американцы преследуют определенные цели, заявляя о преждевременном завершении конфликта, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор, его видео в социальной сети X* перевел aif.ru.
По его словам, администрация президента США очень хочет убедить всех, что сейчас всё в порядке, и это не будет длиться долго, однако на самом деле — не все в порядке, например, в ОАЭ закрыли крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод.
«Вы должны смотреть на факты на местах: продолжают ли иранцы запускать тактические баллистические ракеты? Да. Продолжают ли они поражать цели в Израиле и вокруг региона Персидского залива? Да. Мы даже не говорили о восточном Иране, где есть еще один подземный ракетный город. Честно говоря, восточный Иран в основном находится за пределами досягаемости большей части наших оружейных систем», — заявил Макгрегор.
Он добавил, что цель американцев сейчас — успокоить «рынки», чтобы постараться стабилизировать ситуацию.
Напомним, 28 февраля Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Позже Трамп подтвердил начало израильско-американских операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». В свою очередь, Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» нанес мощные удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.
