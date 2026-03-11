Аналитик оценил позицию Вашингтона в конфликте с Ираном

Противоречивые заявления Вашингтона по конфликту с Ираном могут говорить о желании США завершить противостояние. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал турецкий политический аналитик Ниджат Сезгин.
По его словам, американская сторона может искать способ снизить напряженность, но при этом пытается избежать репутационных потерь.
Ранее президент США Дональд Трамп допустил возможность переговоров с Ираном. Об этом сообщил журналист Трей Ингст. По его словам, Трамп заявил, что Тегеран заинтересован в диалоге с Вашингтоном.
При этом ранее американский лидер выразил разочарование избранием Моджтаба Хаменеи новым верховным лидером Ирана.
Сезгин отметил, что такая риторика может отражать сложность выбора для американской администрации. По его мнению, Белый дом одновременно пытается демонстрировать жесткую позицию в отношении Ирана и избегать дальнейшей эскалации конфликта.
Эксперт добавил, что на позицию Вашингтона влияет и внутренняя политическая ситуация в США. В условиях политической конкуренции и приближения выборов власти, по его словам, вынуждены балансировать между демонстрацией силы и поиском дипломатических решений.
По мнению аналитика, дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от того, смогут ли стороны найти дипломатический формат для снижения напряженности. Без переговоров риск затяжного конфликта на Ближнем Востоке остается высоким.
