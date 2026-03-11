Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в среду, 11 марта, заявила об украинизации секретариата ООН из-за необъективности его реакции на удары по Брянску.
— Сотрудники секретариата ООН превратились как раз не в представителей единого ооновского голоса, а в тех, кто лоббирует либо одну страну, либо группу стран, — высказалась она в эфире радио Sputnik.
Дипломат настаивает на том, что организация должна или освещать каждый кейс подробно, либо не говорить о них вовсе.
Днем ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате удара по предприятию в Брянске ракетами ВСУ шестеро мирных граждан погибли и еще 37 получили ранения. До этого глава региона сообщал, что украинская армия нанесла ракетный удар по жителям Брянска.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф, в свою очередь, заявил, что следующая трехсторонняя встреча по урегулированию конфликта может состояться на следующей неделе — в период с 16 по 22 марта.