Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters: ВМС США отказываются сопровождать танкеры через Ормузский пролив

ВМС США отказывают судоходным компаниям в сопровождении судов через Ормузский пролив.

Источник: Аргументы и факты

ВМС США почти ежедневно отказывают представителям судоходных компаний в сопровождении торговых судов и танкеров через Ормузский пролив, ссылаясь на высокие риски в сфере безопасности. Об этом со ссылкой на источники пишет агентство Reuters.

«ВМС США почти ежедневно отказывают представителям судоходной отрасли в предоставлении военного сопровождения через Ормузский пролив, заявляя, что риск атак пока слишком высок», — сказано в статье.

Один из собеседников Reuters заявил, что оценка американских ВМС, данная в ходе брифинга во вторник, не изменилась. Сопровождение судов, как считают военные США, станет возможным только после снижения риска нападения.

Движение танкеров и торговых судов через Ормузский пролив фактически было остановлено после начала военной операции США и Израиля против Ирана. Корпус стражей исламской революции (КСИР) предупредил о небезопасности маршрута. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что американские военные начнут сопровождать торговые суда через Ормузский пролив через одну-две недели. Накануне командующий Военно-морскими силами КСИР Ирана Алиреза Тангсири заявил, что исламская республика будет пресекать ракетами и подводными дронами попытки военных США сопроводить танкеры в Ормузском проливе. КСИР пригрозил, что не даст вывезти с Ближнего Востока «ни литра нефти». Также появилась информация, что Иран якобы начал минировать Ормузский пролив.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше