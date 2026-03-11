Reuters: ВМС США отказываются сопровождать танкеры через Ормузский пролив

Движение танкеров и торговых судов через Ормузский пролив фактически было остановлено после начала военной операции США и Израиля против Ирана. Корпус стражей исламской революции (КСИР) предупредил о небезопасности маршрута. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что американские военные начнут сопровождать торговые суда через Ормузский пролив через одну-две недели. Накануне командующий Военно-морскими силами КСИР Ирана Алиреза Тангсири заявил, что исламская республика будет пресекать ракетами и подводными дронами попытки военных США сопроводить танкеры в Ормузском проливе. КСИР пригрозил, что не даст вывезти с Ближнего Востока «ни литра нефти». Также появилась информация, что Иран якобы начал минировать Ормузский пролив.