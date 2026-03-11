Более 40 украинских военных из одной бригады дезертировали с позиций в Сумской области в результате наступательных действий ВС РФ. Об этом сообщается в Telegram-канале российской группировки войск «Север» «Северный Ветер».
«“Северяне” продолжают успешные наступательные действия в Краснопольском районе Сумской области. В результате нашего огневого воздействия свыше 40 солдат 119-й отдельной бригады территориальной обороны дезертировали с занимаемых позиций в лесополосах южнее Грабовского», — говорится в публикации.
Как рассказал в интервью aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников, в большинстве случаев украинские дезертиры покидают позиции с оружием, возвращаясь к семьям.