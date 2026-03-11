Глеб Никитин обсудил развитие самбо в Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел рабочую встречу с президентом Международной федерации самбо Василием Шестаковым. Стороны обсудили перспективы развития этого вида единоборств в регионе, в том числе работу легендарной Академии самбо в Кстовском районе, известной далеко за пределами России. Об этом губернатор рассказал в своем телеграм-канале.
Глеб Никитин подчеркнул, что самбо, являясь национальным достоянием страны, несет в себе огромный воспитательный потенциал. По его словам, этот вид спорта способствует не только физическому развитию, но и патриотическому воспитанию молодежи, формируя гармоничную личность.
Особое внимание на встрече уделили международному признанию отечественной школы самбо. Как было отмечено, благодаря позиции Международной федерации с 1 января 2026 года российские спортсмены выступают на всех международных турнирах под флагом и гимном своей страны. Сегодня самбо культивируется в 140 государствах мира, что подтверждает его растущую популярность.
В Год единства народов России губернатор назвал этот вид борьбы живым воплощением единства многонациональной культуры страны.
Самбо наглядно демонстрирует, как разнообразие культур и традиций, объединяясь, создает нечто цельное, сильное и способное защитить наши общие ценности.