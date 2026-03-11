Глеб Никитин обсудил развитие самбо в Нижегородской области

Особое внимание на встрече уделили международному признанию отечественной школы самбо. Как было отмечено, благодаря позиции Международной федерации с 1 января 2026 года российские спортсмены выступают на всех международных турнирах под флагом и гимном своей страны. Сегодня самбо культивируется в 140 государствах мира, что подтверждает его растущую популярность.